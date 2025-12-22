Зеленський пояснив дефіцит дронів-перехоплювачів в Україні
- В Україні недостатньо дронів-перехоплювачів через технічну неспроможність виробників виготовити потрібну кількість.
- Дрони-перехоплювачі демонструють різні показники ефективності – від 40-50% до 90%, Україна нарощує їхнє виробництво та покращує характеристики.
Дронів-перехоплювачів в Україні недостатньо, оскільки виробники технічно не встигають виготовити їх потрібну кількість.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби.
В Україні не вистачає дронів-перехоплювачів
– Перехоплювачів недостатньо. Питання уже не в грошах, або не тільки. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно, – розповів глава держави.
Він розповів, що дрони-перехоплювачі демонструють дуже хороші результати. На ринку працює кілька компаній, чиї вироби мають різні показники успішності перехоплення.
Деякі моделі показують результат на рівні 90% ефективності, а інші – тримаються в межах 40–50%.
– В будь-якому випадку, ми нарощуємо цей напрямок, і характеристики покращуються, – додав президент.
Нагадаємо, за інформацією міністра оборони Дениса Шмигаля, Міноборони у грудні передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу.
Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору РФ та зберегти ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет.
У листопаді Зеленський повідомив, що Україна разом зі Сполученими Штатами почала виробляти дрони-перехоплювачі.