Дронів-перехоплювачів в Україні недостатньо, оскільки виробники технічно не встигають виготовити їх потрібну кількість.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби.

В Україні не вистачає дронів-перехоплювачів

– Перехоплювачів недостатньо. Питання уже не в грошах, або не тільки. Є технічні питання, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно, – розповів глава держави.

Він розповів, що дрони-перехоплювачі демонструють дуже хороші результати. На ринку працює кілька компаній, чиї вироби мають різні показники успішності перехоплення.

Деякі моделі показують результат на рівні 90% ефективності, а інші – тримаються в межах 40–50%.

– В будь-якому випадку, ми нарощуємо цей напрямок, і характеристики покращуються, – додав президент.

Нагадаємо, за інформацією міністра оборони Дениса Шмигаля, Міноборони у грудні передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу.

Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору РФ та зберегти ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет.

У листопаді Зеленський повідомив, що Україна разом зі Сполученими Штатами почала виробляти дрони-перехоплювачі.

