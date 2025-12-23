Правительство приняло пакет решений, направленных на усиление оборонной индустрии Украины.

Правительство усиливает оборонную индустрию

Инициативы были приняты по представлению Министерства обороны и касаются новых условий релокации и ускоренного восстановления производственных мощностей украинских оборонных предприятий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Одним из ключевых решений стало начало экспериментального проекта по предприятию Мотор Сич.

Документ предусматривает ускорение проектирования новых производственных объектов, а также их подключение к водо-, газо-, тепло- и электроснабжению по упрощенной процедуре.

Отдельно предусмотрена возможность создания вспомогательной инфраструктуры для непрерывной работы релокированных мощностей и гарантируется защита чувствительной информации.

– Все это активизирует возобновление и создание новых объектов Мотор Сичи для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7, – отметил Шмигаль.

Кроме того, правительство конкретизировало условия, критерии и механизмы предоставления финансовой государственной поддержки оборонным предприятиям.

Речь идет, в частности, о частичной компенсации процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам.

В Минобороны отмечают, что принятые решения преследуют цель укрепления, модернизации и масштабирования оборонной промышленности, чтобы украинские Силы обороны были обеспечены всем необходимым для защиты государства, жизни и здоровья граждан.

Напомним, украинская оборонная промышленность впервые вошла в рейтинг 100 крупнейших мировых производителей оружия от SIPRI, заняв 52 место.

