Уряд ухвалив пакет рішень, спрямованих на посилення оборонної індустрії України.

Уряд посилює оборонну індустрію

Ініціативи були ухвалені за поданням Міністерства оборони та стосуються нових умов релокації й прискореного відновлення виробничих потужностей українських оборонних підприємств.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Одним із ключових рішень стало започаткування експериментального проєкту щодо підприємства Мотор Січ.

Документ передбачає прискорення проєктування нових виробничих об’єктів, а також їх підключення до водо-, газо-, тепло- та електропостачання за спрощеною процедурою.

Окремо передбачена можливість створення допоміжної інфраструктури для безперервної роботи релокованих потужностей і гарантується захист чутливої безпекової інформації.

– Все це активізує відновлення та створення нових об’єктів Мотор Січі для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7, – зазначив Шмигаль.

Крім того, уряд конкретизував умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам.

Йдеться, зокрема, про часткову компенсацію процентних ставок за кредитами та лізингових платежів.

У Міноборони наголошують, що ухвалені рішення мають на меті зміцнення, модернізацію та масштабування оборонної промисловості, щоб українські Сили оборони були забезпечені всім необхідним для захисту держави, життя та здоров’я громадян.

Нагадаємо, українська оборонна промисловість вперше увійшла до рейтингу 100 найбільших світових виробників зброї від SIPRI, посівши 52 місце.

