Защитный саркофаг Чернобыльской АЭС может рухнуть даже в том случае, если ракета или дрон упадут поблизости от станции.

Об этом заявил директор ЧАЭС Сергей Тараканов.

Защитный саркофаг ЧАЭС не выдержит нового удара

Тараканов сообщил, что для полного восстановления нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС может понадобиться от трех до четырех лет.

— Если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-то поблизости — например, Искандер, не дай Бог. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и заключается главная угроза, — предупредил директор ЧАЭС.

По его словам, после последней российской атаки саркофаг не может выполнять несколько своих ключевых функций.

При этом радиационный фон на объекте в настоящее время остается стабильным и не превышает допустимых норм.

Тараканов отметил, что отверстие, образовавшееся в результате удара беспилотника, уже закрыли специальным защитным экраном.

Однако еще необходимо герметизировать около 300 меньших отверстий, которые были сделаны пожарными во время ликвидации возгорания.

Повреждение защитного саркофага ЧАЭС

В ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в защитную конструкцию над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

В результате атаки было серьезно повреждено внешнее защитное покрытие, возник пожар, который впоследствии удалось потушить.

Новый безопасный конфайнмент (NSC) был построен для предотвращения выброса радиоактивных материалов после аварии 1986 года. В результате удара он получил значительные повреждения.

МАГАТЭ сообщило, что саркофаг не выполняет основные функции вследствие удара. При этом несущие конструкции и системы мониторинга не получили критических или постоянных разрушений.

Источник : France24, AFP

