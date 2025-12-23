Якщо Росія вдарить по Чорнобильській АЕС, захисний саркофаг обвалиться. Це відбудеться навіть якщо не буде прямого влучання у захисну споруду.

Про це заявив директор ЧАЕС Сергій Тараканов.

Захисний саркофаг ЧАЕС не витримає нового удару

Тараканов розповів, що для повного відновлення нового безпечного конфайнмента над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС може знадобитися від трьох до чотирьох років.

Зараз дивляться

– Якщо ракета або дрон влучить прямо в нього або навіть впаде десь поблизу – наприклад, Іскандер, не дай Бог. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза, – попередив директор ЧАЕС.

За його словами, після останньої російської атаки саркофаг не може виконувати кілька своїх ключових функцій.

Проте радіаційний фон на об’єкті наразі залишається стабільним і не перевищує допустимих норм.

Тараканов зазначив, що отвір, який утворився внаслідок удару безпілотника, вже закрили спеціальним захисним екраном.

Однак ще необхідно герметизувати близько 300 менших отворів, які були зроблені пожежниками під час ліквідації займання.

Пошкодження захисного саркофага ЧАЕС

Нагадаємо, вночі 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив у захисну конструкцію над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Унаслідок атаки було серйозно пошкоджено зовнішнє захисне покриття та виникла пожежа, яку згодом вдалося загасити.

Новий безпечний конфайнмент (NSC) був зведений для недопущення викиду радіоактивних матеріалів після аварії 1986 року. У результаті удару він зазнав значних ушкоджень.

МАГАТЕ повідомило, що саркофаг не виконує основні функції унаслідок удару. Проте несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали критичних або постійних руйнувань.

Джерело : France24, AFP

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.