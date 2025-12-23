Сегодня, 23 декабря, во время массированной вражеской атаки истребители F-16 сбили 34 из 35 российских крылатых ракет.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Комбинированная атака на Украину

По его словам, во время сегодняшней атаки РФ наша противовоздушная оборона показала хорошие результаты, потому что баллистические Кинжалы хоть и не перехватили, но они не достигли своих целей.

– Из 35 крылатых ракет 34 были сбиты. В основном самолетами F-16 эти ракеты были перехвачены, – сказал Юрий Игнат и отметил, что именно от мастерства пилотов и наличия ракет противовоздушной обороны и зависел этот результат.

Юрий Игнат также подчеркнул, что Украина очень нуждается в ракетах для ПВО, ведь это защищает украинские города и нашу энергетику.

Он рассказал, что наша противовоздушная оборона имеет зонально-объектное прикрытие.

– Если мы можем прикрывать объекты критической инфраструктуры, города, войска на важных направлениях фронта, то все равно будут дыры в маршруте, которые использует враг для пролетов, – сказал Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что и в этих «дырках» работает наша ПВО, в частности мобильные огневые группы, РЭБ. Поэтому часть вражеских целей и здесь удается сбивать.

