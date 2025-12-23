Во время массированной атаки на Украину 23 декабря под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры, жилая застройка и гражданские объекты в ряде регионов.

Российские войска били по стране ракетами и ударными беспилотниками, пытаясь нанести максимальный ущерб энергетической системе.

Что известно о массированной атаке на Украину 23 декабря – далее в материале.

Атака на Украину 23 декабря: что известно

В ночь на 23 декабря Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, применив 673 средства воздушного нападения — 635 ударных беспилотников и 38 ракет различных типов.

Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 621 воздушную цель, однако часть ракет и дронов достигла своих целей.

Это привело к разрушениям, отключениям электроэнергии и жертвам среди мирного населения.

Массированная атака РФ: последствия для энергетики

В ночь на 23 декабря и утром российские войска осуществили очередную массированную атаку на энергосистему Украины.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Из-за повреждения энергообъектов без электроснабжения остались потребители в ряде регионов, в частности на западе, юге и севере страны. В частности, были почти полностью обесточены потребители в Ровенской области.

Объекты критической инфраструктуры работают от резервных источников питания, возможны перебои с водо- и теплоснабжением.

Также в результате ракетно-дроновой атаки украинские атомные электростанции временно снизили мощность генерации.

В энергетическом ведомстве отмечают, что ее наращивание будет происходить постепенно после восстановления поврежденных сетей.

Сейчас по всей Украине действуют графики аварийных отключений, тогда как ранее обнародованные почасовые графики облэнерго временно не применяются.

Аварийные отключения электричества отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Последствия атаки на Киев

Утром 23 декабря прогремели взрывы в Киеве во время воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении столицы и угрозе применения крылатых ракет.

В Святошинском районе обломки вражеской цели упали вблизи жилого дома, в результате чего было повреждено остекление.

В квартирах находились заблокированные люди.

По предварительным данным, в столице пострадали пять человек, среди них ребенок 16 лет.

Атаки на Киевскую область

В Киевской области под вражеским ударом 23 декабря оказались несколько общин.

Наибольшие разрушения понесла Вышгородский район, где в результате атаки произошел пожар частного двухэтажного дома. Там погибла женщина 1949 года рождения.

Еще трое человек получили осколочные ранения: мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девочка 2009 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

В Обуховском районе в результате обстрела повреждены два частных дома — выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Атаки на Житомирскую область

В ночь на 23 декабря российские войска атаковали Житомирскую область ракетами и ударными беспилотниками.

В регионе зафиксировали попадания и падение обломков воздушных целей.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин.

К сожалению, погиб ребенок 2021 года рождения. Еще ребенок и взрослый находятся в больницах.

Всего в результате атаки пострадали пять человек.

Удары по Львовской области

Как сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры на Львовщине.

В результате удара зафиксированы повреждения.

Глава области отметил, что благодаря эффективной работе сил ПВО последствия атаки значительно меньше, чем рассчитывал противник.

Атака на Хмельницкую область

В результате вражеской атаки в Хмельницкой области повреждены электросети, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения.

Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

Более подробную информацию о ситуации в системе распределения света обещают обнародовать после завершения воздушной тревоги и проведения необходимых обследований.

Погиб один гражданский человек 1953 года рождения.

Последствия атаки на Ровенскую область

В ночь на 23 декабря Ровенская область также подверглась массированной воздушной атаке.

Из-за повреждения энергетического объекта около 300 тыс. абонентов остались без света.

Также зафиксированы повреждения жилых и хозяйственных зданий и легковых автомобилей.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, а объекты критической инфраструктуры переходят на альтернативные источники питания.

Черниговская область: последствия атаки

В течение прошедших суток российские войска массированно атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками.

Больше всего ударов зафиксировано по южным районам области и объектам критической инфраструктуры.

В частности, под атакой находились Прилукский и Новгород-Северский районы, где зафиксированы попадания по предприятиям и энергообъектам.

Часть населенных пунктов осталась без света.

В нескольких общинах продолжается ликвидация пожаров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Удары по Ивано-Франковской области

На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область с применением ударных беспилотников.

Как отметила глава ОВА Светлана Онищук, целью стал объект критической инфраструктуры.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атака на Черкасскую область

Ночью 23 декабря Черкасская область подверглась комбинированной атаке ракет и беспилотников.

По предварительной информации, в пределах области обезврежено восемь ракет и тринадцать БПЛА.

В Уманском районе обломками повреждены жилые дома и хозяйственное здание частного предприятия.

Обращений о травмированных не поступало. Обследование территорий продолжается.

Атаки на Сумскую область

В ночь на 23 декабря север Сумской области подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.

Российские БПЛА поразили гражданскую инфраструктуру в Шосткинском районе, также зафиксированы попадания в Конотопском районе.

В результате обстрелов в общинах возникли перебои с электроснабжением. По предварительной информации, люди не пострадали.

Последствия атаки в Тернополе и области

Из-за ракетной атаки по объектам энергетической инфраструктуры в Украине в Тернополе продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщил городской голова Сергей Надал, в связи с этим коммунальные службы вынуждены переводить системы водо- и теплоснабжения на резервное питание.

В городском совете сообщили, что после подключения резервных источников вода и тепло постепенно будут восстанавливаться.

Сначала давление в системе водоснабжения может быть пониженным, однако со временем оно нормализуется. В первую очередь вода будет поступать в центральную часть города, затем — в спальные микрорайоны.

Также из-за отключения электроэнергии временно не работают троллейбусы. Для обеспечения транспортного сообщения на маршрутах увеличили количество автобусов.

Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение. Часть Тернополя уже с электричеством, работы будут продолжаться в течение дня.

В Тернопольской области в результате массированной атаки России по энергетическим объектам Украины без электроснабжения остались около 280 тыс. абонентов.

Как сообщили в Тернопольской областной военной администрации, объекты критической инфраструктуры в регионе подключены к электропитанию через генераторы.

Ожидается, что основные объекты критической инфраструктуры будут подключены в течение 3-4 часов.

В случае длительных отключений органы местного самоуправления должны быть готовы к открытию пунктов несокрушимости.

Всего в Тернопольской области таких пунктов 347, из которых 43 работают на постоянной основе в административных зданиях органов местного самоуправления и исполнительной власти.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

