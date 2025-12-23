Ночью 23 декабря (с 18:00 22 декабря) Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив 673 средства воздушного нападения — ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 23 декабря: что известно

По данным ведомства, этой ночью противник выпустил 635 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других, а также 38 ракет воздушного и наземного базирования.

Сейчас смотрят

Пуски осуществлялись из направлений:

Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ);

Чауда (временно оккупированный Крым);

Рязанская, Вологодская и Курская области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 621 воздушная цель, в том числе 587 ударных БПЛА и 34 крылатые ракеты типов Х-101 и Искандер-К.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 39 ударных беспилотников на 21 локации, а также падение обломков сбитых целей на восьми локациях.

Кроме того, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал не достигли целей, места их падения уточняются.

Во время ночной воздушной атаки в Житомирской области зафиксировано попадание и падение обломков воздушных целей.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин.

На данный момент известно, что во время атаки на Житомирскую область погиб ребенок 2021 года рождения, еще один ребенок и взрослый находятся в больницах.

Всего пострадали пять человек.

Кроме того, утром 23 декабря во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Киеве.

В Святошинском районе обломки вражеской цели упали вблизи жилого дома — повреждено остекление, в квартирах были заблокированы люди.

По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них ребенок 16 лет.

В Хмельницкой области во время ночной атаки 23 декабря повреждены электросети, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения.

Воздушные силы отмечают, что атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.