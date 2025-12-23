Украина остается в постоянном контакте с США и ожидает дальнейших шагов в работе над мирным соглашением.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Доклад о мирных переговорах

Глава государства сообщил, что заслушал доклады секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова по итогам встреч с командой президента США Дональда Трампа.

Сейчас смотрят

— Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны — полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина работает над подготовкой необходимых документов и прилагает усилия для того, чтобы они были реалистичными и практичными.

— Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к завершению войны. Если нет — должен быть дополнительный давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы был мир, — отметил глава государства.

Ситуация в энергетике после атаки РФ

Президент сообщил о докладе главы правительства Юлии Свириденко о состоянии энергетического сектора страны.

— Сегодня был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Ситуация в энергетике, восстановление нашей генерации и сетей, также трансформация энергетических компаний. Много всего делается, есть первые результаты аудитов, продолжается обновление наблюдательных советов и руководства, — рассказал он.

По словам Зеленского, во время встречи со Свириденко также обсуждались первые итоги реализации государственной программы Зимняя поддержка.

Глава государства сообщил, что заявки на участие в программе уже подали почти 18 млн украинцев.

— Важно, чтобы заявка была оформлена именно до Рождества — это последний день подачи заявок на нынешнюю зимнюю поддержку. Средства же можно будет использовать до июня, то есть каждый из этих почти 18 млн украинцев успеет воспользоваться программой, — сказал Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.