Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор и договорились об очередном контакте в ближайшие дни.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.

Зеленский и фон дер Ляйен провели разговор

Президент напомнил, что на прошлой неделе Европейский Совет принял решение о предоставлении Украине финансовой помощи на 2026-2027 годы в размере €90 млрд. Это решение является чрезвычайно важным для украинцев.

Сейчас смотрят

– Мы очень ценим, что Евросоюз так поддерживает Украину в этот во многом решающий дипломатический момент, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры, которые могут кардинально изменить ситуацию, а потому важно продолжать давить на Россию для наступления мира в Украине. Зеленский подчеркивает, что это должно быть совместное давление всех партнеров Украины.

Президент сообщил, что во время разговора с фон дер Ляйен обсуждали важность поддержки украинской устойчивости и укрепления наших позиций за столом переговоров.

– Договорились также о наших контактах в ближайшие дни. Хотя сейчас весь мир уже в ожидании Рождества, мы ни на день не прекращаем работать ради общей цели – достижения мира и обеспечения безопасности, – подытожил глава государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.