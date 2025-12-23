Україна залишається у постійному контакті зі США та очікує подальших кроків у роботі над мирною угодою.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Доповідь щодо мирних переговорів

Глава держави повідомив, що заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова за підсумками зустрічей із командою президента США Дональда Трампа.

– Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку – повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна працює над підготовкою необхідних документів і докладає зусиль для того, щоб вони були реалістичними та практичними.

– Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні – повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був, – зауважив глава держави.

Ситуація в енергетиці після атаки РФ

Президент повідомив про доповідь глави уряду Юлії Свириденко щодо стану енергетичного сектору країни.

– Сьогодні була доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Ситуація в енергетиці, відновлення нашої генерації та мереж, також трансформація енергетичних компаній. Багато всього робиться, є перші результати аудитів, продовжується оновлення наглядових рад і керівництва, – розповів він.

За словами Зеленського, під час зустрічі із Свириденко також обговорювалися перші підсумки реалізації державної програми Зимова підтримка.

Глава держави розповів, що заявки на участь у програмі вже подали майже 18 млн українців.

– Важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 млн українців встигне скористатися програмою, – сказав Зеленський.

