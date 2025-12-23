Ночью россияне атаковали производственные объекты Укрнафты, есть разрушения
- В ночь на 23 декабря во время массированной атаки Россия нанесла удар по производственным объектам Укрнафты. Есть разрушения, работа временно остановлена.
- В результате обстрела никто из персонала не пострадал, на местах продолжаются неотложные восстановительные работы.
Во время ночной комбинированной атаки 23 декабря Россия нанесла удар по производственным объектам Укрнафты.
Об этом проинформировала пресс-служба Группы Нафтогаз.
Атака на производственные объекты Укрнафты: что известно
В Нафтогазе сообщили, что в результате обстрела никто из персонала не пострадал.
Однако объекты Укрнафты подверглись разрушениям, производственные процессы были временно остановлены.
В настоящее время на местах продолжаются неотложные работы по ликвидации последствий удара.
— Обошлось без пострадавших – это главное. Тем не менее есть разрушения, работа приостановлена, продолжаются неотложные работы, – заявил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
Отмечается, что специалисты группы Нафтогаз работают в усиленном режиме.
Продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры после очередной вражеской атаки по энергетическим объектам.
Атака РФ на энергетические объекты
В ночь на 23 декабря и утром россияне осуществили очередную массированную атаку на энергосистему Украины.
В результате ударов аварийные отключения электроэнергии были введены по всей территории страны.
По состоянию на утро почти полностью оставались без электроснабжения потребители в Ровенской области.
В Одесской области продолжалась ликвидация последствий нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре.
Значительное количество потребителей по-прежнему остаются без света.
Отключения электроэнергии также зафиксированы в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 23 декабря украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации.
Фото: Нафтогаз Украина