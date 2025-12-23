Во время ночной комбинированной атаки 23 декабря Россия нанесла удар по производственным объектам Укрнафты.

Об этом проинформировала пресс-служба Группы Нафтогаз.

Атака на производственные объекты Укрнафты: что известно

В Нафтогазе сообщили, что в результате обстрела никто из персонала не пострадал.

Однако объекты Укрнафты подверглись разрушениям, производственные процессы были временно остановлены.

В настоящее время на местах продолжаются неотложные работы по ликвидации последствий удара.

— Обошлось без пострадавших – это главное. Тем не менее есть разрушения, работа приостановлена, продолжаются неотложные работы, – заявил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Отмечается, что специалисты группы Нафтогаз работают в усиленном режиме.

Продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры после очередной вражеской атаки по энергетическим объектам.

Атака РФ на энергетические объекты

В ночь на 23 декабря и утром россияне осуществили очередную массированную атаку на энергосистему Украины.

В результате ударов аварийные отключения электроэнергии были введены по всей территории страны.

По состоянию на утро почти полностью оставались без электроснабжения потребители в Ровенской области.

В Одесской области продолжалась ликвидация последствий нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

Значительное количество потребителей по-прежнему остаются без света.

Отключения электроэнергии также зафиксированы в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 23 декабря украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации.

Фото: Нафтогаз Украина

