Під час нічної комбінованої атаки 23 грудня Росія завдала удару по виробничих об’єктах Укрнафти.

Про це поінформувала пресслужба Групи Нафтогаз.

Атака на виробничі об’єкти Укрнафти: що відомо

У Нафтогазі повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто з персоналу не постраждав.

Однак об’єкти Укрнафти зазнали руйнувань, виробничі процеси були тимчасово зупинені.

Наразі на місцях тривають невідкладні роботи з ліквідації наслідків удару.

– Обійшлося без постраждалих – це головне. Втім є руйнування, робота призупинена, тривають невідкладні роботи, – заявив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Зазначається, що фахівці групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі.

Триває відновлення пошкодженої інфраструктури після чергової ворожої атаки по енергетичних об’єктах.

Атака РФ на енергетичні об’єкти

У ніч проти 23 грудня та вранці росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергосистему України.

Внаслідок ударів аварійні відключення електроенергії були запроваджені по всій території країни.

Станом на ранок майже повністю залишалися без електропостачання споживачі у Рівненській області.

На Одещині тривала ліквідація наслідків кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Значна кількість споживачів і надалі залишається без світла.

Знеструмлення також були зафіксовані в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему 23 грудня українські АЕС були вимушені знизити потужність генерації.

Фото: Нафтогаз Україна

