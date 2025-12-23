Российские агрессоры в ночь на 23 декабря и утром осуществили очередную массированную атаку на энергосистему Украины.

В результате аварийные отключения действуют по всей территории Украины.

Об этом говорится в брифинге исполняющего обязанности министра энергетики Украины Артема Некрасова.

Артем Некрасов подчеркнул, что по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской области:

– Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Между тем начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль сообщил, что из-за повреждения энергетического объекта около 300 тыс. абонентов региона остались без света.

По его информации, повреждены 2 жилых дома, 3 хозяйственные постройки и 3 легковых автомобиля.

– Люди, по предварительной информации, не пострадали. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры пока переходят на альтернативные источники. В частности, на период подключения генераторов могут быть перебои с водоснабжением, – рассказал Коваль.

Также, по словам Некрасова, в Одесской области продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей все еще остается без электричества.

Кроме того, отключение электроэнергии, по его словам, зафиксировано:

в Тернопольской;

Хмельницкой;

Винницкой;

Черниговской;

Житомирской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Харьковской обл.

Кроме того, из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему украинские АЭС вынужденно снизили мощность своей генерации.

И. о. министра энергетики отметил, что увеличение мощности работы АЭС будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети.

– На всей территории Украины в настоящее время применяются графики аварийных отключений. Предварительно, обнародованные облэнерго графики почасовых отключений в настоящее время не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе, – предупредил он.

Артем Некрасов пообещал, что спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Восстановить электроснабжение регионов будут пытаться как можно быстрее.

Напомним, ночью Одесскую область атаковали ударные БПЛА, под ударом оказались объекты инфраструктуры и гражданские объекты.

