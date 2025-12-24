Останнім часом все частіше можна почути розмови про мобілізацію жінок. Обговорюють можливість того, що жінки можуть потрапити до війська не лише добровільно.

Факти ICTV запитали в адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко про зміни у законодавстві та чи будуть мобілізувати жінок у 2025 році.

Чи можлива мобілізація жінок у 2025 році

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, цього року нічого не змінилося. Ба більше, останнім часом жодних законодавчих змін немає. Як зазначила адвокатка, наразі є лише розмови про необхідність мобілізації жінок від депутатів. Проте, як наголосила правчиня, це лише слова – жодних відповідних змін до законодавства на сьогодні не ухвалено.

Зараз дивляться

Закон України Про військовий обов’язок і військову службу чітко визначає, що призов на військову службу поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років. Жінки ж мають право служити виключно на добровільних засадах.

Однак існують винятки: жінки з медичною або фармацевтичною освітою віком від 18 до 60 років, які за станом здоров’я придатні до військової служби, повинні стати на військовий облік. Це означає, що їхні дані будуть внесені до військового реєстру, але призов на військову службу відбуватиметься лише за їхньою згодою.

Адвокатка зазначила, що жінки, які стоять на військовому обліку, можуть потрапити на фронт лише добровільно. Тобто навіть військовозобов’язаних жінок наразі не можуть примусово мобілізувати.

– Але це зовсім не означає, що таким жінкам не потрібно дотримуватися правил військового обліку. Якщо, наприклад, жінка з медичною освітою не стане на військовий облік, її можуть оштрафувати відповідно до законодавства. Розмір штрафу такий самий, як і для чоловіків – від 17 000 до 25 500 грн, – наголосила правчиня.

Жінки можуть укласти контракт на проходження військової служби. Також передбачено можливість проходження базової військової підготовки для жінок, які відповідають вимогам щодо здоров’я та віку. Важливо зазначити, що жінки, які служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

Чи будуть мобілізувати жінок: думка адвоката

– Я юрист, тому поки немає в законі, то відповідно казати про можливість не можемо. Але відповідно до вимог чинного законодавства, мобілізація жінок можлива виключно на основі добровільної згоди, – зазначає експерт.

Відповідно до закону, передбачається проходження військового вишколу. Але знову ж таки, за бажанням самої жінки.

– Постановку на військовий облік ніхто не скасовував для жінок, які мають суміжну до військової професії. Ідеться про медиків, фармацевтів, – говорить адвокат.

Якщо жінка перебуває на військовому обліку, то вона вже стає військовозобов’язаною. Відповідно до неї будуть діяти всі вимоги закону, як до військовозобов’язаної особи.

– Але жінки також зараз служать, багато з них пішли доброволицями і попідписували контракти. Але щодо стовідсоткової мобілізації, то мова про це не йде, – вважає адвокат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.