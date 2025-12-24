Графики отключения света 25 декабря будут действовать по всей Украине
- Из-за последствий вражеских ударов по энергосистеме во всех регионах Украины 25 декабря будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности.
- Потребителей призывают следить за актуальным временем ограничений на ресурсах облэнерго и экономить электроэнергию.
Во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений электроснабжения и ограничения мощности в четверг, 25 декабря.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света 25 декабря
По информации Укрэнерго, завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины планируют применять графики отключений света и ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В компании отмечают, что в результате вражеских ударов по энергосистеме вынуждены вернуться к графикам ограничений.
— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, говорится в сообщении.
В Укрэнерго призывают потребителей экономить электроэнергию, когда поставки возобновляются по графику.