Во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений электроснабжения и ограничения мощности в четверг, 25 декабря.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Графики отключения света 25 декабря

По информации Укрэнерго, завтра, 25 декабря, во всех регионах Украины планируют применять графики отключений света и ограничения мощности (для промышленных потребителей).

В компании отмечают, что в результате вражеских ударов по энергосистеме вынуждены вернуться к графикам ограничений.

— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, говорится в сообщении.

В Укрэнерго призывают потребителей экономить электроэнергию, когда поставки возобновляются по графику.

