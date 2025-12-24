В усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності у четвер, 25 грудня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла 25 грудня

За інформацією Укренерго, завтра, 25 грудня, в усіх регіонах України планують застосовувати графіки відключень світла та обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зараз дивляться

У компанії зазначають, що внаслідок ворожих ударів по енергосистемі змушені повернутися до графіків обмежень.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, йдеться у повідомленні.

В Укренерго закликають споживачів споживати електрику ощадливо, коли постачання відновлюється за графіком.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

ДТЕК опублікував графіки відключень на 25 грудня для Дніпропетровщини. Жителі Дніпра та області можуть ознайомитися з розкладом погодинних знеструмлень на четвер.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.