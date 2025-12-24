Графіки відключення світла 25 грудня діятимуть по всій Україні
- Через наслідки ворожих ударів по енергосистемі в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності 25 грудня.
- Споживачів закликають стежити за актуальним часом обмежень на ресурсах обленерго та споживати електроенергію ощадливо.
В усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності у четвер, 25 грудня.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Графіки відключення світла 25 грудня
За інформацією Укренерго, завтра, 25 грудня, в усіх регіонах України планують застосовувати графіки відключень світла та обмеження потужності (для промислових споживачів).
У компанії зазначають, що внаслідок ворожих ударів по енергосистемі змушені повернутися до графіків обмежень.
– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, йдеться у повідомленні.
В Укренерго закликають споживачів споживати електрику ощадливо, коли постачання відновлюється за графіком.
Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області
ДТЕК опублікував графіки відключень на 25 грудня для Дніпропетровщини. Жителі Дніпра та області можуть ознайомитися з розкладом погодинних знеструмлень на четвер.