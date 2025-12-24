Территориальные вопросы нужно обсуждать на уровне лидеров — Зеленский
- Украинская делегация согласовала с командой Трампа во Флориде проект 20-пунктного базового документа о завершении войны между Украиной, США, Европой и РФ.
- Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с США на уровне лидеров для обсуждения территориальных вопросов.
Украинская делегация провела интенсивные переговоры с представителями Дональда Трампа во Флориде.
Результатом стали драфты документов, которые отражают совместную украинско-американскую позицию. Украина готова к встрече с США на уровне лидеров.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.
Финализация документов об окончании войны
– Мы значительно приблизились к финализации документов, – подчеркнул Зеленский.
Президент сообщил о драфте так называемого framework – базового политического документа о завершении войны из 20 пунктов. Это совместный документ Украины, США, Европы и РФ.
По словам Зеленского, завтра Украина получит реакцию российской стороны по итогам переговоров делегаций РФ и США.
Это позволит определить следующие шаги и временные рамки для принятия решений.
Встреча на уровне лидеров и гарантии безопасности
Глава государства подчеркнул готовность Украины к встрече с США на уровне лидеров для решения чувствительных вопросов.
– Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения сенситивных вопросов. Такие вещи, как территориальные вопросы, нужно обсуждать на уровне лидеров, – отметил глава государства.
Зеленский также рассказал о “многосторонней рамке” по гарантиям безопасности для Украины. Речь идет о “детально проработанном трехстороннем документе – Украина, США и Европа”.
– Есть также рамка гарантий безопасности для Украины от США – это двусторонний документ. У нас есть отдельное приложение – это военный аспект по гарантиям безопасности для Украины и детальный план того, как реально обеспечивается безопасность в тех или иных обстоятельствах, – рассказал президент.
По его словам, благодаря этим документам Украина станет сильной – с поддержкой Коалиции желающих, механизмом мониторинга соблюдения мира и четкими процедурами реагирования в случае возобновления российской агрессии.