Украинская делегация провела интенсивные переговоры с представителями Дональда Трампа во Флориде.

Результатом стали драфты документов, которые отражают совместную украинско-американскую позицию. Украина готова к встрече с США на уровне лидеров.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Сейчас смотрят

Финализация документов об окончании войны

– Мы значительно приблизились к финализации документов, – подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил о драфте так называемого framework – базового политического документа о завершении войны из 20 пунктов. Это совместный документ Украины, США, Европы и РФ.

По словам Зеленского, завтра Украина получит реакцию российской стороны по итогам переговоров делегаций РФ и США.

Это позволит определить следующие шаги и временные рамки для принятия решений.

Встреча на уровне лидеров и гарантии безопасности

Глава государства подчеркнул готовность Украины к встрече с США на уровне лидеров для решения чувствительных вопросов.

– Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения сенситивных вопросов. Такие вещи, как территориальные вопросы, нужно обсуждать на уровне лидеров, – отметил глава государства.

Зеленский также рассказал о “многосторонней рамке” по гарантиям безопасности для Украины. Речь идет о “детально проработанном трехстороннем документе – Украина, США и Европа”.

– Есть также рамка гарантий безопасности для Украины от США – это двусторонний документ. У нас есть отдельное приложение – это военный аспект по гарантиям безопасности для Украины и детальный план того, как реально обеспечивается безопасность в тех или иных обстоятельствах, – рассказал президент.

По его словам, благодаря этим документам Украина станет сильной – с поддержкой Коалиции желающих, механизмом мониторинга соблюдения мира и четкими процедурами реагирования в случае возобновления российской агрессии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.