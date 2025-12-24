Українська делегація провела інтенсивні переговори з представниками Дональда Трампа у Флориді.

Результатом стали драфти документів, які відображають спільну українсько-американську позицію. Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Фіналізація документів про закінчення війни

– Ми значно наблизились до фіналізації документів, – наголосив Зеленський.

Президент повідомив про драфт так званого framework – базового політичного документа про закінчення війни з 20 пунктів. Це спільний документ України, США, Європи та РФ.

За словами Зеленського, завтра Україна отримає реакцію російської сторони за підсумками переговорів делегацій РФ та США. Це дозволить визначити наступні кроки та часові рамки для ухвалення рішень.

Зустріч на рівні лідерів та гарантії безпеки

Глава держави наголосив на готовністі України до зустрічі зі США на рівні лідерів для вирішення чутливих питань.

– Ми готові до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для вирішення сенсетивних питань. Такі речі, як територіальні питання, треба проговорювати на рівні лідерів, – наголосив глава держави.

Зеленський також розповів про “багатосторонню рамку” щодо гарантій безпеки для України. Йдеться про “детально опрацьований тристоронній документ – Україна, США та Європа”.

– Є також рамка гарантій безпеки для України від США – це двосторонній документ. У нас є окремий додаток – це військовий вимір щодо безпекових гарантій для України і детальний план того, як реально гарантується безпека у тих чи інших обставинах, – розповів президент.

За його словами, завдяки цим документам Україна стане сильною – з підтримкою Коаліції охочих, механізмом моніторингу дотримання миру та чіткими процедурами реагування у разі відновлення російської агресії.

