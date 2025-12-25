Служба безпеки України подала у розшук колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це стало відомо з бази розшуку на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Розшук Андрія Павелка

Як зазначається на сервісі МВС України, Андрія Павелка підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу. Серед них:

Зараз дивляться

ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

На сайті МВС зазначено, що Андрій Павелко належить до категорії людей, які переховуються від органів досудового слідства.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, він зник 5 листопада 2025 року.

Справа щодо Андрія Павелка

У листопаді 2022 року Андрію Павелку, який очолював Українську асоціацію футболу з 2015 до 2024 років, повідомили про підозру в заволодінні чужим майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (йдеться про ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

Тоді таку ж підозру отримав колишній генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький, який фігурує у розслідуванні.

Слідство встановило, що тодішнє керівництво УАФ привласнило 26,5 млн грн під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних майданчиків. Згодом частину цих коштів легалізували.

У листопаді 2022 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури, призначивши Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому запобіжні заходи – два місяці арешту з альтернативою внесення застави розміром 9,9 млн грн. За них обох сплатили ці кошти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.