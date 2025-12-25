Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который назвал хорошим и очень теплым.

Зеленский о беседе с Патриархом Варфоломеем

Как заявил Владимир Зеленский, он поблагодарил за очень искренние поздравления украинцам с Рождеством, поддержку защиты жизни и дипломатические усилия.

— К сожалению, даже в Сочельник и Рождественскую ночь российская армия не прекращала жестоких ударов по Украине, энергетике, нашим людям. Во многих городах и селах действуют графики отключений света, — сказал глава государства.

По словам президента, 25 декабря российские войска повторно нанесли удары по городам Востока Украины. Зеленский обратил внимание, что во время его разговора с Патриархом Варфоломеем оказывали помощь раненым в результате попадания российского дрона по жилому дому в Чернигове.

— Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашей беседе: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые, в конце концов, и в Бога не верят, — убежден президент Украины.

По его мнению, именно такой стала Россия, а также еще и совсем этого не стесняется. Как объяснил Зеленский, наоборот в России свою жажду убийств пытаются сделать основой национальной гордости.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет противодействовать российской войне и агрессии всеми возможными способами, защищая жизнь украинцев и всех людей, которые страдают от продолжения полномасштабной войны.

Владимир Зеленский поблагодарил Патриарха Варфоломея за готовность и в дальнейшем помогать всем мирным усилиям.

