Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм, яку назвав хорошою та дуже теплою.

Як заявив Володимир Зеленський, він подякував за дуже щире привітання для українців із Різдвом, підтримку захисту життя та дипломатичних зусиль.

– На жаль, навіть у Святвечір і Різдвяну ніч російська армія не припиняла жорстоких ударів по Україні, енергетиці, наших людях. У багатьох містах і селах діють графіки відключень світла, – сказав глава держави.

За словами президента, 25 грудня російські війська повторно завдали ударів по містах Сходу України. Зеленський звернув увагу, що під час його розмови з Патріархом Варфоломієм надавали допомогу пораненим внаслідок влучання російського дрона по житловому будинку в Чернігові.

– Дуже правильна оцінка всього цього прозвучала в нашій розмові: на жаль, ми маємо справу з варварами, які, зрештою, і в Бога не вірять, – переконаний президент України.

На його думку, саме такою стала Росія, а також ще й зовсім цього не соромиться. Як пояснив Зеленський, навпаки у Росії свою жагу до вбивств намагаються зробити основою національної гордості.

Глава держави наголосив, що Україна протидіятиме російській війні та агресії всіма можливими способами, захищаючи життя українців та всіх людей, які страждають від продовження повномасштабної війни.

Володимир Зеленський подякував Патріарху Варфоломію за готовність надалі допомагати всім мирним зусиллям.

