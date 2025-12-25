У Вашингтоні опублікували дослівні стенограми переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Джорджем Бушем-молодшим, розсекречені після судового позову Архіву національної безпеки в межах Закону про свободу інформації.

Відповідні матеріали опублікували у пресцентрі Національного архіву безпеки США.

Стенограми розмов Путіна і Джорджем Бушем-молодшим

За даними відомства, документи охоплюють ключові переговори 2001, 2005 та 2008 років і фіксують трансформацію позиції Кремля — від прагнення інтеграції в західну систему безпеки до відкритого протистояння.

Після терактів 11 вересня 2001 року Путін позиціонував Росію як близького партнера США у боротьбі з міжнародним тероризмом.

У стенограмах зафіксовано, що він активно порівнював війну Росії в Чечні з американською боротьбою проти Аль-Каїди, а Буш у відповідь називав Путіна людиною, з якою хотів би бути поруч в окопі.

У цей період сторони обговорювали співпрацю щодо Афганістану, Ірану, Північної Кореї та нерозповсюдження ядерної зброї.

Путін навіть піднімав тему можливого членства Росії в НАТО, водночас наголошуючи на відчутті покинутості після розпаду СРСР.

З середини 2000-х тон переговорів різко змінився.

Путін почав системно критикувати вторгнення США в Ірак, розгортання американської системи протиракетної оборони в Європі та плани розширення НАТО.

У розмовах 2005–2008 років він прямо заявляв, що ПРО у Польщі та Чехії розглядається Росією як пряма військова загроза, а також попереджав про можливі сценарії ядерного реагування.

У стенограмах зафіксовані слова Путіна про те, що запуск ракети з Північної Європи може досягти Москви за кілька хвилин, що, за його словами, змусить Росію привести в дію весь потенціал ядерного стримування.

Окреме місце в документах займає питання України. Під час останньої зустрічі у 2008 році після саміту НАТО в Бухаресті Путін прямо висловився проти вступу України та Грузії до Альянсу.

У стенограмах зазначено, що російський президент заявляв про готовність Кремля постійно “створювати проблеми” Україні у разі руху в бік НАТО, а також спиратися на внутрішні антинатовські сили.

Ці тези фактично повторюють риторику, яку Росія використовує і після 2014 року, і під час повномасштабної війни.

Водночас Буш визнавав жорсткість і наполегливість Путіна, але не змінював позиції США щодо підтримки розширення НАТО.

