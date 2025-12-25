В ночь на 25 декабря в разных частях мира произошли события, которые в очередной раз продемонстрировали напряженность в сфере безопасности, технологий и международной политики.

В России дроны атаковали портовую инфраструктуру, в мире зафиксировали масштабный сбой популярного игрового сервиса, а страны НАТО сделали жесткие заявления о возможной агрессии Кремля.

Также стало известно об обнародовании стенограмм давних разговоров между лидерами США и РФ.

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Атака дронов на порт в Краснодарском крае РФ

В ночь на 25 декабря беспилотники атаковали порт в городе Темрюк в Краснодарском крае России. По информации оперативного штаба региона, в результате удара произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Пожар охватил около двух тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе подразделения МЧС РФ. Данные о пострадавших не сообщаются, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Сбой в работе Steam и популярных онлайн-игр

Вечером 24 декабря пользователи по всему миру столкнулись с масштабными проблемами в работе сервиса Steam. По данным Downdetector, первые сообщения о сбое начали поступать около 19:59.

В общей сложности количество жалоб достигло почти 500. Большинство пользователей сообщали о полной недоступности серверов, еще часть — о невозможности войти в учетные записи. Также наблюдались серьезные перебои в работе игр Dota 2 и Counter-Strike 2.

Компания Valve официально не подтвердила сбой, однако на сервисе SteamDB отмечалось, что магазин, сообщество и веб-API Steam временно были недоступны.

Эстония о возможной агрессии РФ: Ответ будет немедленным

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил о готовности страны к решительным действиям в случае агрессии со стороны России. В интервью польским СМИ он подчеркнул, что эстонские службы внимательно следят за ситуацией на границе, особенно в районе города Нарва.

По словам министра, в случае появления так называемых «зеленых человечков» или угрозы со стороны российской авиации ответ будет силовым. Тсахкна подчеркнул, что Эстония является территорией НАТО, и любая попытка агрессии не останется безнаказанной.

Обнародование стенограмм разговоров Путина и Буша

Также стало известно об обнародовании дословных стенограмм встреч и телефонных разговоров между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим, охватывающих период с 2001 по 2008 год.

Документы демонстрируют трансформацию от тесного партнерства после терактов 11 сентября до глубокой конфронтации из-за вторжения США в Ирак, расширения НАТО и вопросов Украины и Грузии. В частности, в разговорах 2008 года Путин открыто заявлял о намерениях противодействовать евроатлантическим стремлениям Украины.

Публикация стала возможной после судебного иска Архива национальной безопасности США в рамках Закона о свободе информации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 401 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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