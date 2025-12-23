Около 100 российских военных вошли в село Грабовское в Сумской области и пытаются продвинуться в сторону Рясного.

Об этом в эфире Суспільного сообщил Виктор Трегубов, спикер Группировки Объединенных сил.

Три дня назад из этого села 36 российская бригада вывезла в Россию 52 местных жителя.

В Грабовском на Сумщине продолжаются бои

По словам Трегубова, оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского – в селе продолжаются бои. Спикер отмечает, что атака врага была внезапной.

– Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их из занимаемых позиций. В селе продолжаются бои, — сказал Виктор Трегубов.

Он сообщил, что населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от российской территории, можно обезопасить только путем создания зоны контроля украинскими войсками на несколько километров вглубь российской территории.

Грабовское на карте

Село Грабовское расположено в непосредственной близости от границы с РФ и граничит с Белгородской областью.

Через село проходит дорога к населенному пункту Краснополье и далее на Сумы.

Что известно о ситуации в Грабовском

Ранее уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные 18 декабря незаконно задержали местных жителей и удерживали их. А 20 декабря оккупанты вывезли в Россию около 50 гражданских.

Виктор Трегубов считает, что вывоз местных жителей из Грабовского похож на провокацию локального направления.

Источник : Суспільне

