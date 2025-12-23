В село Грабовское в Сумской области вошли около 100 российских военных – Трегубов
- Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского.
- ВСУ пытаются выбить врага из занимаемых позиций - в селе продолжаются бои.
Около 100 российских военных вошли в село Грабовское в Сумской области и пытаются продвинуться в сторону Рясного.
Об этом в эфире Суспільного сообщил Виктор Трегубов, спикер Группировки Объединенных сил.
Три дня назад из этого села 36 российская бригада вывезла в Россию 52 местных жителя.
В Грабовском на Сумщине продолжаются бои
По словам Трегубова, оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского – в селе продолжаются бои. Спикер отмечает, что атака врага была внезапной.
– Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их из занимаемых позиций. В селе продолжаются бои, — сказал Виктор Трегубов.
Он сообщил, что населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от российской территории, можно обезопасить только путем создания зоны контроля украинскими войсками на несколько километров вглубь российской территории.
Грабовское на карте
Село Грабовское расположено в непосредственной близости от границы с РФ и граничит с Белгородской областью.
Через село проходит дорога к населенному пункту Краснополье и далее на Сумы.
Что известно о ситуации в Грабовском
Ранее уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные 18 декабря незаконно задержали местных жителей и удерживали их. А 20 декабря оккупанты вывезли в Россию около 50 гражданских.
Виктор Трегубов считает, что вывоз местных жителей из Грабовского похож на провокацию локального направления.