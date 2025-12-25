У Куп’янську Сили оборони України проводять активну зачистку міських районів після невдалої спроби російських підрозділів закріпитися в північній частині міста.

Ворожі сили опинилися фактично в ізоляції та не мають стабільних шляхів постачання.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов про ситуацію в Куп’янську

За його словами, у місті перебуває близько 50 російських військових.

Частина з них вже здається в полон, зокрема зафіксовані випадки капітуляції іноземних найманців, які воювали на боці РФ.

Наземна логістика противника повністю порушена.

Єдиним способом постачання для російських підрозділів залишається повітряний шлях, який не здатен забезпечити довготривалу оборону.

— Оборона міста тими підрозділами РФ, які намагалися закріпитися в північних районах Куп’янська, зазнала невдачі. Звільнити їх або деблокувати неможливо, — зазначив Трегубов.

Він наголосив, що українські військові послідовно вибивають ворога з позицій, а спроби РФ змінити ситуацію не приносять результатів.

Раніше Віктор Трегубов повідомляв, що російські сили, які заявляють про нібито захоплення Куп’янська, складаються з окремих розрізнених груп чисельністю менше ніж 200 осіб.

За його словами, такі інформаційні вкиди РФ вже фіксувалися раніше, зокрема у листопаді, коли окупанти намагалися створити ілюзію контролю над містом.

Станом на 19 грудня, за даними Центру протидії дезінформації при РНБО, Сили оборони України контролюють понад 90% території Куп’янська та продовжують знищувати залишки ворожих підрозділів.

