В субботу в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения света и ограничения потребления электроэнергии для промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 27 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

Меры ограничения вводятся из-за повреждения энергетических объектов в результате российских атак.

— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отметили в Укрэнерго.

Напомним, глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что россияне не прекращают удары по энергетическим объектам Украины. Враг использует дроны, артиллерию и другие средства поражения.

Как только позволяет ситуация с безопасностью, ремонтные бригады приступают к работам по восстановлению электроснабжения.

По словам главы Укрэнерго, несмотря на постоянные атаки, по состоянию на утро 26 декабря ситуация с электроснабжением в Украине постепенно улучшается.

