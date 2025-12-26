У суботу в більшості регіонів України запровадять погодинні відключення світла та обмеження споживання електроенергії для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго.

– Завтра, 27 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

Заходи обмеження запроваджують через пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок російських атак.

– Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що росіяни не припиняють удари по енергетичних об’єктах України. Ворог використовує дрони, артилерію та інші засоби ураження.

Як тільки дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади розпочинають роботи з відновлення електропостачання.

За словами очільника Укренерго, попри постійні атаки станом на ранок 26 грудня ситуація з електропостачанням в Україні поступово покращується.

