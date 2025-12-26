В результате вражеской атаки на Запорожский район погиб один человек, три получили ранения.

Атака на Запорожье 26 декабря 2025: что известно

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, Запорожский район снова оказался под атакой страны-агрессора.

По его словам, российская управляемая авиабомба попала в частный дом.

— 58-летний мужчина погиб, две женщины и мужчина получили ранения, — говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставлена ​​вся необходимая помощь.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, около 11 часов Иван Федоров сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

Также в ночь на 24 декабря враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате атаки были повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек, также были ранены люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

