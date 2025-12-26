КАБ влучив у приватний будинок у Запорізькому районі: є загиблий та постраждалі
- Російська керована авіабомба влучила у приватний будинок у Запорізькому районі.
- Внаслідок цього загинула одна людина, ще три були поранені.
Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинула одна людина, три – поранені.
Атака на Запоріжжя 26 грудня 2025 року: що відомо
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Запорізький район знову опинився під атакою країни-агресора. Російська керована авіабомба влучила у приватний будинок.
– 58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік отримали поранення, – йдеться у повідомленні.
Постраждалим надана уся необхідна допомога.
Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, близько 11 години Іван Федоров повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.
У ніч проти 24 грудня ворог також атакував Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок, також були поранені люди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.