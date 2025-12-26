Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район загинула одна людина, три – поранені.

Атака на Запоріжжя 26 грудня 2025 року: що відомо

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, Запорізький район знову опинився під атакою країни-агресора. Російська керована авіабомба влучила у приватний будинок.

– 58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік отримали поранення, – йдеться у повідомленні.

Постраждалим надана уся необхідна допомога.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, близько 11 години Іван Федоров повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

У ніч проти 24 грудня ворог також атакував Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок, також були поранені люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

