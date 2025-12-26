Войска РФ начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветки “Киев-Ковель”.

РФ пытается перерезать железнодорожное сообщение с Польшей

Как сообщил ведущий эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов в Telegram под ударом РФ – поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.

Как отмечает эксперт, в течение последних дней зафиксирована серия прицельных атак беспилотниками типа Shahed по объектам железной дороги. В частности:

Сейчас смотрят

два дня назад — атака непосредственно на поезд и последующий удар по ремонтной бригаде;

позавчера под ударом оказался железнодорожный мост;

прошлой ночью — атака на локомотивное депо.

Бескрестнов подчеркивает, что эти удары не случайны: противник пытается парализовать критически важную железнодорожную магистраль, которая соединяет Украину с Польшей.

Несмотря на то, что дроны запускаются с территории РФ, эксперт настаивает на наличии пунктов управления непосредственно в Республике Беларусь.

– Я продолжаю настаивать, что они (БпЛА, — Ред.) руководятся с территории РБ, – отмечает специалист, добавляя, что это позволяет врагу корректировать полеты в реальном времени для точного поражения движущихся целей.

Для того, чтобы предотвратить катастрофические последствия, Сергей Флеш предлагает срочно принять три меры:

усиление ПВО и РЭБ. Защитить железнодорожную ветвь средствами радиоэлектронной борьбы и зенитными дронами.

доказательная база для СНБО. С помощью средств радиоэлектронной разведки (РЭР) официально подтвердить работу пунктов управления по Беларуси для вынесения этого вопроса на уровень Совета национальной безопасности и обороны.

предупреждение о рисках. К моменту создания надежной защиты пассажиры, грузы и техника на этом участке будут находиться в зоне повышенного риска.

Эксперт предупреждает, что атаки на этом направлении будут продолжаться, потому что остановка логистики с Польшей является стратегической задачей врага.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.