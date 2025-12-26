Новая тактика Шахедов: РФ пытается перерезать логистику Украины с Польшей
- Россия пытается уничтожить логистическую ветвь Киев-Ковель, за последние дни нанеся удары по поездам, локомотивному депо и железнодорожному мосту.
- Эксперт настаивает на наличии пунктов управления дронами, которые атакуют соответствующие цели, непосредственно в Республике Беларусь.
- Также, по его мнению, РФ и дальше будет пытаться остановить логистику с Польшей, поскольку это ее стратегическая задача.
Войска РФ начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветки “Киев-Ковель”.
РФ пытается перерезать железнодорожное сообщение с Польшей
Как сообщил ведущий эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов в Telegram под ударом РФ – поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.
Как отмечает эксперт, в течение последних дней зафиксирована серия прицельных атак беспилотниками типа Shahed по объектам железной дороги. В частности:
- два дня назад — атака непосредственно на поезд и последующий удар по ремонтной бригаде;
- позавчера под ударом оказался железнодорожный мост;
- прошлой ночью — атака на локомотивное депо.
Бескрестнов подчеркивает, что эти удары не случайны: противник пытается парализовать критически важную железнодорожную магистраль, которая соединяет Украину с Польшей.
Несмотря на то, что дроны запускаются с территории РФ, эксперт настаивает на наличии пунктов управления непосредственно в Республике Беларусь.
– Я продолжаю настаивать, что они (БпЛА, — Ред.) руководятся с территории РБ, – отмечает специалист, добавляя, что это позволяет врагу корректировать полеты в реальном времени для точного поражения движущихся целей.
Для того, чтобы предотвратить катастрофические последствия, Сергей Флеш предлагает срочно принять три меры:
усиление ПВО и РЭБ. Защитить железнодорожную ветвь средствами радиоэлектронной борьбы и зенитными дронами.
доказательная база для СНБО. С помощью средств радиоэлектронной разведки (РЭР) официально подтвердить работу пунктов управления по Беларуси для вынесения этого вопроса на уровень Совета национальной безопасности и обороны.
предупреждение о рисках. К моменту создания надежной защиты пассажиры, грузы и техника на этом участке будут находиться в зоне повышенного риска.
Эксперт предупреждает, что атаки на этом направлении будут продолжаться, потому что остановка логистики с Польшей является стратегической задачей врага.