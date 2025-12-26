Нова тактика Шахедів: РФ намагається зупинити логістику України з Польщею
- Росія намагається знищити логістичну гілку Київ–Ковель, за останні дні завдавши удари по потягам, локомотивному депо та залізничному мосту.
- Експерт наполягає на наявності пунктів управління дронами, що атакують відповідні цілі, безпосередньо у Республіці Білорусь.
- Також, на його думку, РФ і надалі намагатиметься зупинити логістику з Польщею, оскільки це є її стратегічним завданням.
Війська РФ розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки Київ – Ковель.
РФ намагається перерізати залізничне сполучення з Польщею
Як повідомив провідний експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Флеш Бескрестнов у Telegram, під ударом РФ – поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.
Як зауважує експерт, протягом останніх днів зафіксовано серію прицільних атак безпілотниками типу Shahed по об’єктах залізниці. Зокрема:
- два дні тому — атака безпосередньо на поїзд та подальший удар по ремонтній бригаді;
- позавчора — під ударом опинився залізничний міст;
- минулої ночі — атака на локомотивне депо.
Бескрестнов підкреслює, що ці удари не є випадковими: противник намагається паралізувати критично важливу залізничну магістраль, яка сполучає Україну з Польщею.
Незважаючи на те, що дрони запускаються з території РФ, експерт наполягає на наявності пунктів управління безпосередньо у Республіці Білорусь.
– Я продовжую наполягати, що вони (БпЛА, – Ред.) керуються з території РБ, — зазначає фахівець, додаючи, що це дозволяє ворогу коригувати польоти в реальному часі для точного ураження рухомих цілей.
Для того щоб запобігти катастрофічним наслідкам, Сергій Флеш пропонує терміново вжити трьох заходів:
- Посилення ППО та РЕБ. Захистити залізничну гілку засобами радіоелектронної боротьби та зенітними дронами.
- Доказова база для РНБО. За допомогою засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) офіційно підтвердити роботу пунктів управління з Білорусі для винесення цього питання на рівень Ради національної безпеки і оборони.
- Попередження про ризики. До моменту створення надійного захисту пасажири, вантажі та техніка на цій ділянці перебуватимуть у зоні підвищеного ризику.
Експерт попереджає, що атаки на цьому напрямку продовжуватимуться, тому що зупинення логістики з Польщею є стратегічним завданням ворога.