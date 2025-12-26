Війська РФ розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки Київ – Ковель.

РФ намагається перерізати залізничне сполучення з Польщею

Як повідомив провідний експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Флеш Бескрестнов у Telegram, під ударом РФ – поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.

Як зауважує експерт, протягом останніх днів зафіксовано серію прицільних атак безпілотниками типу Shahed по об’єктах залізниці. Зокрема:

два дні тому — атака безпосередньо на поїзд та подальший удар по ремонтній бригаді;

позавчора — під ударом опинився залізничний міст;

минулої ночі — атака на локомотивне депо.

Бескрестнов підкреслює, що ці удари не є випадковими: противник намагається паралізувати критично важливу залізничну магістраль, яка сполучає Україну з Польщею.

Незважаючи на те, що дрони запускаються з території РФ, експерт наполягає на наявності пунктів управління безпосередньо у Республіці Білорусь.

– Я продовжую наполягати, що вони (БпЛА, – Ред.) керуються з території РБ, — зазначає фахівець, додаючи, що це дозволяє ворогу коригувати польоти в реальному часі для точного ураження рухомих цілей.

Для того щоб запобігти катастрофічним наслідкам, Сергій Флеш пропонує терміново вжити трьох заходів:

Посилення ППО та РЕБ. Захистити залізничну гілку засобами радіоелектронної боротьби та зенітними дронами.

Захистити залізничну гілку засобами радіоелектронної боротьби та зенітними дронами. Доказова база для РНБО. За допомогою засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) офіційно підтвердити роботу пунктів управління з Білорусі для винесення цього питання на рівень Ради національної безпеки і оборони.

За допомогою засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) офіційно підтвердити роботу пунктів управління з Білорусі для винесення цього питання на рівень Ради національної безпеки і оборони. Попередження про ризики. До моменту створення надійного захисту пасажири, вантажі та техніка на цій ділянці перебуватимуть у зоні підвищеного ризику.

Експерт попереджає, що атаки на цьому напрямку продовжуватимуться, тому що зупинення логістики з Польщею є стратегічним завданням ворога.

