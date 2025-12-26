ую очередь дорожники очищают от снега и обрабатывают противообледенительными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

К ручной уборке привлечены 122 работника в составе 23 бригад.

Они очищают остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать спецтехника.

Сейчас смотрят

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний.

В парках и скверах работы выполняют “зеленстроители” — задействованы 43 единицы техники и 673 работника.

Синоптики предупреждают, что 26 декабря на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 15–20 м/с и метель.

Городские власти призывают водителей быть максимально осторожными, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть внимательными и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Фото: КГГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.