Снегопад в Киеве: дороги расчищают 182 машины и более 800 работников
ую очередь дорожники очищают от снега и обрабатывают противообледенительными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
К ручной уборке привлечены 122 работника в составе 23 бригад.
Они очищают остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать спецтехника.
На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний.
В парках и скверах работы выполняют “зеленстроители” — задействованы 43 единицы техники и 673 работника.
Синоптики предупреждают, что 26 декабря на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра до 15–20 м/с и метель.
Городские власти призывают водителей быть максимально осторожными, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть внимательными и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
Фото: КГГА