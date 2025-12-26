З ночі 26 грудня іде сніг у Києві, тож на вулицях міста працюють 182 одиниці спецтехніки комунальної корпорації Київавтодор. Основні зусилля спрямовані на забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Сніг у Києві 26 грудня: що відомо

Як зазначили у КМДА, насамперед дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски й підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів.

До ручного прибирання залучені 122 працівники у складі 23 бригад.

Вони очищають зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати спецтехніка.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній.

У парках і скверах роботи виконують “зеленбудівці” — залучено 43 одиниці техніки та 673 працівники.

Синоптики попереджають, що 26 грудня на дорогах очікується ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с та хуртовина.

Міська влада закликає водіїв бути максимально обачними, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів — бути уважними та використовувати світловідбивні елементи в темний час доби.

