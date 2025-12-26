Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі, заявив президент Володимир Зеленський.

Шахеди РФ обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі

Засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке провів президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, було повністю присвячене дронам, лініям захисту і відповідям нашої держави на удари РФ.

– Так само ми говорили і про Ковель. Є проблема те, що вони (Шахеди, – Ред.) бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі, – сказав Зеленський журналістам.

Президент зазначив, що це “серйозне питання”, і він поставив всі задачі. За його словами, “на наступну Ставку буде відповідь”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Флеш Бескрестнов повідомляв про нову тактику Шахедів з боку РФ, за допомогою якої країна-агресор намагається зупинити логістику України з Польщею.

Він наголошував, що, не дивлячись на те, що дрони запускаються з території РФ, пункти управління знаходяться безпосередньо у Республіці Білорусь.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.