Під час перельоту до Флориди президент України Володимир Зеленський зупиниться в Канаді для зустрічі з прем’єр-міністром Марком Карні, а також проведе онлайн-розмову з лідерами європейських держав.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у суботу 27 грудня.

Зеленський про переговори в Канаді та координація з Європою

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні президент України планує узгодити позиції з ключових питань перед перемовинами зі США. Також запланована онлайн-зустріч із лідерами Європи.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що під час розмов будуть обговорені деталі документів, які він має намір представити президенту Сполучених Штатів.

— Ми проговоримо всі питання, поінформуємо партнерів і обміняємось деталями документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки, — заявив Зеленський.

Окремим блоком переговорів стане питання посилення протиповітряної оборони України. Президент наголосив на нестачі систем ППО та ракет до них.

— Нам потрібні системні постачання систем ППО і ракет. Ракет потрібно більше, — зазначив глава держави.

За його словами, партнери отримають повну інформацію щодо потреб України у сфері протиповітряного захисту.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що цього дня також обговорюватиме перспективи миру з європейськими та українськими лідерами.

— Всупереч очікуванням президента Трампа і Володимира Зеленського щодо готовності Росії піти на поступки, Росія знову жорстоко атакувала житлові райони Києва, — написав Дональд Туск у соцмережі X.

Він додав, що цього дня говоритиме про перспективи миру з лідерами України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Європейського Союзу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США узгоджують п’ять ключових тематичних напрямів мирного плану, які планується обговорити під час зустрічі з Дональдом Трампом 28 грудня.

Йдеться про гарантії безпеки з боку США та Європи, військовий вимір, план добробуту України із залученням до $800 млрд на відбудову, а також покроковий план реалізації домовленостей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.