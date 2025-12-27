В ходе обсуждения мирного плана Украина и США рассматривают возможность привлечения $700–800 млрд на восстановление государства и формирование долгосрочной экономической стратегии до 2040 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Зеленский о восстановлении Украины в рамках мирного плана

По словам президента, речь идет о создании дорожной карты процветания Украины до 2040 года, которая будет отражать общее видение Киева и Вашингтона.

Документ охватывает ключевые национальные цели, в частности:

рост ВВП на душу населения;

возвращение украинских беженцев;

увеличение продолжительности жизни;

создание новых рабочих мест;

макроэкономическую стабильность и доступ к международным рынкам;

движение к членству в Европейском Союзе;

гарантии безопасности.

Отдельным блоком в переговорах является финансирование восстановления, которое, по оценкам Украины, потребует от $700 до $800 млрд.

— Мы рассчитываем, что на восстановление потребуется около 700–800 миллиардов долларов. Есть стратегия и на большую сумму, но о ней говорить рано, — отметил президент.

Зеленский сообщил, что стороны обсуждают создание нескольких финансовых инструментов для реализации восстановления, в частности:

Фонда восстановления Украины;

Суверенной инвестиционной платформы Украины;

Фонда развития Украины;

Фонда роста и возможностей Украины;

Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления;

Фонда человеческого капитала и поддержки возвращения граждан.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений СНБО о синхронизации санкций Украины с Великобританией и введении ограничений в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Санкции были применены против восьми физических и 40 юридических лиц, причастных к депортации украинских детей, поставкам компонентов для ракет и дронов РФ, а также к деятельности теневого флота и энергетического сектора России.

