Зеленский: с США обсуждают привлечение $700–800 млрд на восстановление Украины
- Украина и США обсуждают привлечение $700–800 млрд на послевоенное восстановление и экономическое развитие до 2040 года.
- Планируется создание нескольких совместных фондов, в частности Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления и Фонда развития Украины.
В ходе обсуждения мирного плана Украина и США рассматривают возможность привлечения $700–800 млрд на восстановление государства и формирование долгосрочной экономической стратегии до 2040 года.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Зеленский о восстановлении Украины в рамках мирного плана
По словам президента, речь идет о создании дорожной карты процветания Украины до 2040 года, которая будет отражать общее видение Киева и Вашингтона.
Документ охватывает ключевые национальные цели, в частности:
- рост ВВП на душу населения;
- возвращение украинских беженцев;
- увеличение продолжительности жизни;
- создание новых рабочих мест;
- макроэкономическую стабильность и доступ к международным рынкам;
- движение к членству в Европейском Союзе;
- гарантии безопасности.
Отдельным блоком в переговорах является финансирование восстановления, которое, по оценкам Украины, потребует от $700 до $800 млрд.
— Мы рассчитываем, что на восстановление потребуется около 700–800 миллиардов долларов. Есть стратегия и на большую сумму, но о ней говорить рано, — отметил президент.
Зеленский сообщил, что стороны обсуждают создание нескольких финансовых инструментов для реализации восстановления, в частности:
- Фонда восстановления Украины;
- Суверенной инвестиционной платформы Украины;
- Фонда развития Украины;
- Фонда роста и возможностей Украины;
- Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления;
- Фонда человеческого капитала и поддержки возвращения граждан.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений СНБО о синхронизации санкций Украины с Великобританией и введении ограничений в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Санкции были применены против восьми физических и 40 юридических лиц, причастных к депортации украинских детей, поставкам компонентов для ракет и дронов РФ, а также к деятельности теневого флота и энергетического сектора России.