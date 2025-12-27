У межах підготовки мирного плану Україна та США вже узгоджують п’ять тематичних напрямів, які він планує обговорити під час очікуваної зустрічі з Дональдом Трампом 28 грудня.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 27 грудня.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп

Президент повідомив, що першим блоком переговорів стануть гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами, які оформлюються в окремий документ.

Другим напрямом є гарантії безпеки з боку європейських партнерів, які мають доповнювати американські зобов’язання.

Третій блок стосується військового виміру, який є складовою системи безпекових гарантій для України.

Четвертим напрямом Зеленський назвав план добробуту України, у межах якого обговорюється залучення до $800 млрд на відбудову держави та створення низки фінансових фондів.

П’ятим пунктом є план послідовних дій — покрокова реалізація домовленостей, щоб усі узгоджені механізми реально запрацювали після політичних рішень.

Ці пропозиції, за словами президента, будуть обговорюватися з партнерами та винесені на подальші міжнародні консультації.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна та США у межах мирного плану розглядають можливість залучення $700–800 млрд на повоєнну відбудову та формування довгострокової економічної стратегії до 2040 року.

Йдеться про створення дорожньої карти процвітання України, яка включає зростання ВВП на душу населення, повернення біженців, створення робочих місць, макроекономічну стабільність, безпекові гарантії та рух до членства в ЄС.

Для реалізації цих цілей сторони обговорюють створення кількох фондів, зокрема Фонду відбудови України, Американсько-українського інвестиційного фонду та Фонду людського капіталу.

