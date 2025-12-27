РФ в ночь на 27 декабря нанесла удары дронами-камикадзе по объектам газодобычи и одной из теплоэлектроцентралей Группы Нафтогаз.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Корецкий.

Удары по газовой инфраструктуре Украины 27 декабря: что известно

По словам Корецкого, российские войска наносили удары ударными БПЛА типа Shahed по газовой и энергетической инфраструктуре Нафтогаза.

— Россияне снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру. Били шахедами по объектам добычи и ТЭЦ Группы Нафтогаз, — отметил он.

Глава компании предположил, что атаки могут быть синхронизированы с похолоданием, чтобы воспользоваться пиковой нагрузкой на систему и попытаться вывести ее из строя.

Аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий и восстановлением пораженных объектов.

— Мы действуем в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритет — безопасность людей и стабильность работы системы, — подчеркнул Корецкий.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки РФ 27 декабря без электроснабжения остались более 500 тыс. потребителей в Киеве и Киевской области.

Также отключение электроэнергии зафиксировали в ряде других регионов Украины.

По данным Министерства энергетики, в результате ударов были повреждены подстанции, линии электропередачи и отдельные объекты генерации.

Для стабилизации системы введены экстренные и почасовые отключения электроэнергии.

