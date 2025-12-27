В результате массированной атаки РФ в субботу, 27 декабря, в Киеве и Киевской области без электроснабжения остаются более 0,5 млн потребителей. В Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Аварийные отключения электроэнергии: Киев и область

— По состоянию на 15:00 в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тыс. потребителей. Также из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру есть обесточенные потребители и в других регионах. В частности, в Черниговской области без электроснабжения остаются более 22 тыс. абонентов, — сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов на брифинге в Минэнерго.

Некрасов пояснил, что в результате российских обстрелов существенные повреждения получили подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации.

По его словам, в большинстве регионов Украины в настоящее время продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Некрасов уточнил, что этой ночью противник применил почти 500 ударных беспилотников и около 40 ракет, в том числе типа Кинжал. В течение дня вражеские атаки продолжались.

Как отметил глава Минэнерго, объединённая энергосистема Украины остаётся целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы.

Для балансирования энергосистемы используется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления.

— Ликвидация последствий, восстановление электро- и теплоснабжения ремонтными бригадами уже начались. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома украинцев. К сожалению, восстановительным работам мешают постоянные воздушные тревоги, — резюмировал Некрасов.

Поэтому сейчас сложно сказать, когда появится свет.

В ДТЭК сообщили, что по команде Укрэнерго экстренные отключения электроэнергии введены также по всей Киевской области.

Атака на Киев и область 27 декабря

В ночь на субботу российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.

В результате атаки ранения получили более 30 человек, известно, что в Днепровском районе погиб мужчина. В нескольких районах столицы возникли пожары в жилых домах.

Также один человек погиб в Белоцерковском районе во время российской атаки на Киевскую область 27 декабря. Ещё 14 человек пострадали. Последствия обстрела зафиксированы в шести районах области.

По состоянию на утро 27 декабря из-за вражеской атаки на Киев без теплоснабжения и электроэнергии оставались ряд районов столицы.

