В ночь на 27 декабря (с 18:00 26 декабря) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Основным направлением атаки стала Киевская область.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 27 декабря: что известно

По данным ведомства, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 559 средств воздушного нападения — 40 ракет и 519 беспилотников различных типов.

Враг атаковал Украину:

  • 519 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов — с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ОТО АР Крым), около 300 из них — Шахеды.
  • 10 баллистических и аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 Кинжал (районы пусков — Рязанская и Брянская области РФ);
  • семь крылатых ракет Искандер-К/Калибр (Ростовская область и акватория Черного моря);
  • 21 крылатая ракета Х-101 (из воздушного пространства Вологодской области РФ);
  • две крылатые ракеты Х-22 — из воздушного пространства над Черным морем.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 503 воздушные цели, в частности:

  • 474 ударных БПЛА;
  • шесть ракет Искандер-М / Кинжал;
  • четыре ракеты Искандер-К / Калибр;
  • 19 ракет Х-101.

В то же время зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов в 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 локациях.

Одна из ракет не достигла цели, информация о 15 локационно потерянных БПЛА уточняется, часть вражеских дронов еще находилась в воздухе.

В течение ночи 27 декабря раздавались взрывы в Киеве. В результате комбинированной ракетно-дроновой атаки пострадали семь районов столицы: Дарницкий, Деснянский, Оболонский, Голосеевский, Соломенский, Днепровский и Шевченковский.

Зафиксированы пожары в жилых и нежилых зданиях, повреждения многоэтажек, частных домов и автомобилей.

По состоянию на утро известно об одном погибшем и 30 пострадавших, среди них — дети, часть раненых госпитализирована.

