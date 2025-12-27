Россия запустила 40 ракет и более 500 дронов: как сработала ПВО
В ночь на 27 декабря (с 18:00 26 декабря) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
Основным направлением атаки стала Киевская область.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 27 декабря: что известно
По данным ведомства, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 559 средств воздушного нападения — 40 ракет и 519 беспилотников различных типов.
Враг атаковал Украину:
- 519 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов — с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ОТО АР Крым), около 300 из них — Шахеды.
- 10 баллистических и аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 Кинжал (районы пусков — Рязанская и Брянская области РФ);
- семь крылатых ракет Искандер-К/Калибр (Ростовская область и акватория Черного моря);
- 21 крылатая ракета Х-101 (из воздушного пространства Вологодской области РФ);
- две крылатые ракеты Х-22 — из воздушного пространства над Черным морем.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 503 воздушные цели, в частности:
- 474 ударных БПЛА;
- шесть ракет Искандер-М / Кинжал;
- четыре ракеты Искандер-К / Калибр;
- 19 ракет Х-101.
В то же время зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов в 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 локациях.
Одна из ракет не достигла цели, информация о 15 локационно потерянных БПЛА уточняется, часть вражеских дронов еще находилась в воздухе.
В течение ночи 27 декабря раздавались взрывы в Киеве. В результате комбинированной ракетно-дроновой атаки пострадали семь районов столицы: Дарницкий, Деснянский, Оболонский, Голосеевский, Соломенский, Днепровский и Шевченковский.
Зафиксированы пожары в жилых и нежилых зданиях, повреждения многоэтажек, частных домов и автомобилей.
По состоянию на утро известно об одном погибшем и 30 пострадавших, среди них — дети, часть раненых госпитализирована.