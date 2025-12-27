В ночь на 27 декабря (с 18:00 26 декабря) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Основным направлением атаки стала Киевская область.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 27 декабря: что известно

По данным ведомства, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 559 средств воздушного нападения — 40 ракет и 519 беспилотников различных типов.

Враг атаковал Украину:

519 ударных БПЛА типа Shahed

10 баллистических и аэробаллистических ракет Искандер-М

семь крылатых ракет Искандер-К

21 крылатая ракета Х-101

две крылатые ракеты Х-22

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 503 воздушные цели, в частности:

474 ударных БПЛА;

шесть ракет Искандер-М / Кинжал;

четыре ракеты Искандер-К / Калибр;

19 ракет Х-101.

В то же время зафиксировано попадание 10 ракет и 25 дронов в 30 локациях, а также падение обломков сбитых целей в 16 локациях.

Одна из ракет не достигла цели, информация о 15 локационно потерянных БПЛА уточняется, часть вражеских дронов еще находилась в воздухе.

В течение ночи 27 декабря раздавались взрывы в Киеве. В результате комбинированной ракетно-дроновой атаки пострадали семь районов столицы: Дарницкий, Деснянский, Оболонский, Голосеевский, Соломенский, Днепровский и Шевченковский.

Зафиксированы пожары в жилых и нежилых зданиях, повреждения многоэтажек, частных домов и автомобилей.

По состоянию на утро известно об одном погибшем и 30 пострадавших, среди них — дети, часть раненых госпитализирована.

