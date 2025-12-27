РФ у ніч проти 27 грудня завдала ударів дронами-камікадзе по обʼєктах газовидобутку та одній із теплоелектроцентралей Групи Нафтогаз.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Корецький.

Удари по газовій інфраструктурі України 27 грудня: що відомо

За словами Корецького, російські війська били ударними БпЛА типу Shahed по газовій і енергетичній інфраструктурі Нафтогазу.

— Росіяни знову атакували газову та енергетичну інфраструктуру. Били шахедами по об’єктах видобутку і ТЕЦ Групи Нафтогаз, — зазначив він.

Очільник компанії припустив, що атаки можуть бути синхронізовані з похолоданням, аби скористатися піковим навантаженням на систему та спробувати вивести її з ладу.

Аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків та відновленням уражених об’єктів.

— Ми діємо відповідно до затверджених протоколів безпеки. Пріоритет — безпека людей і стабільність роботи системи, — наголосив Корецький.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки РФ 27 грудня без електропостачання залишилися понад 500 тис. споживачів у Києві та Київській області.

Також знеструмлення зафіксували в низці інших регіонів України.

За даними Міністерства енергетики, внаслідок ударів зазнали пошкоджень підстанції, лінії електропередачі та окремі об’єкти генерації.

Для стабілізації системи запроваджені екстрені та погодинні відключення електроенергії.

