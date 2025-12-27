Внаслідок ворожої атаки на Київ 27 грудня без теплопостачання та світла низка районів у столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За командою Укренерго, екстрені відключення запроваджені по всій столиці.

Київ без світла та тепла

Електрики немає в частині районів лівого берега Києва. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Без теплопостачання наразі майже третина столиці.

Повідомляється, що у Києві розпочалися екстрені вимкнення світла.

– Розпочинаються екстрені вимкнення світла. Графіки стабілізаційних вимкнень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі, – повідомляє Київ Цифровий.

Як повідомляє міський голова Віталій Кличко, ворожі дрони атакували житлову інфраструктуру Києва.

Так, у Дніпровському районі уламки влучили у 25-поверховий будинок. Там фіксується пожежа на першому-другому поверхах. Російський БпЛА також влучив в 18-поверховий будинок – горить на третьому поверсі.

У Шевченківському районі ворожий дрон влучив у верхні поверхи 10-поверхового будинку. За попередньою інформацією, там вирує пожежа.

У Дарницькому районі російський БпЛА влучив у 24-поверховий будинок, частково зруйновані 24-й та технічний поверхи.

Водопостачання у Києві

Мер Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Рух електротранспорту у Києві

У зв’язку з тимчасовою відсутністю електрики зупинено рух трамваїв № 22, 28, 35 та змінено рух трамваїв № 8, 27, 29, повідомили у КМВА.

Трамваї №8, 27, 29 курсують за маршрутом: Дарницьке Депо – метро Позняки.

Організовано рух автобусів №28т за маршрутом: вул. Милославська – Дарницька площа.

Оперативно про зміни руху тролейбусів та трамваїв можна слідкувати у Telegram-каналі Київпастрансу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

