За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1240 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага в войне на 27 декабря 2025 года

личного состава – около 1 203 310 (+1 240) человек,

танков – 11 464 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23 823 (+19) ед.,

артиллерийских систем – 35 542 (+33) ед.,

РСЗО – 1 579 ед.,

средств ПВО – 1 264 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 539 (+205) ед.,

крылатых ракет – 4 107 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 71 612 (+158) ед.,

специальной техники – 4 029 ед.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 403-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.