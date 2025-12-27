Впродовж минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1240 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штаба ЗСУ.

Втрати ворога у війні на 27 грудня 2025

  • особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб,
  • танків – 11 464 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од,
  • артилерійських систем – 35 542 (+33) од,
  • РСЗВ – 1 579 од,
  • засобів ППО – 1 264 од,
  • літаків – 434 од,
  • гелікоптерів – 347 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од,
  • крилатих ракет – 4 107 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 2 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+158) од,
  • спеціальної техніки – 4 029 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

