Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 27 грудня: ЗСУ знищили 1240 окупантів та 33 артсистеми
Впродовж минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1240 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штаба ЗСУ.
Втрати ворога у війні на 27 грудня 2025
- особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб,
- танків – 11 464 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од,
- артилерійських систем – 35 542 (+33) од,
- РСЗВ – 1 579 од,
- засобів ППО – 1 264 од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од,
- крилатих ракет – 4 107 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 612 (+158) од,
- спеціальної техніки – 4 029 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 403-тю добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.