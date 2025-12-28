Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, запланированная на воскресенье, состоится раньше, чем сообщалось ранее.

Встреча Зеленского с Трампом перенесли

Переговоры перенесли на 20.00 по киевскому времени.

Об изменении графика сообщил преспул Белого дома.

Первоначально встреча двух лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени, однако время начала было изменено.

Согласно расписанию Белого дома, в 13.00 по местному времени президент США примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины. Переговоры пройдут в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Владимир Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты.

Ранее президент Украины заявлял, что во время встречи планирует обсудить с американским коллегой вопросы гарантий безопасности, восстановления Украины и экономического соглашения между двумя странами.

Зеленский также отмечал, что соответствующее соглашение между Украиной и США почти готово, а решение о его подписании будет зависеть от результатов переговоров с Дональдом Трампом.

