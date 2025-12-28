Белый дом изменил время переговоров Трампа и Зеленского
- Встреча президентов Украины и США во Флориде состоится раньше, чем планировалось.
- Белый дом сообщил об изменении времени начала переговоров.
- Владимир Зеленский уже прибыл в Соединенные Штаты.
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, запланированная на воскресенье, состоится раньше, чем сообщалось ранее.
Встреча Зеленского с Трампом перенесли
Переговоры перенесли на 20.00 по киевскому времени.
Об изменении графика сообщил преспул Белого дома.
Первоначально встреча двух лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени, однако время начала было изменено.
Согласно расписанию Белого дома, в 13.00 по местному времени президент США примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины. Переговоры пройдут в городе Палм-Бич, штат Флорида.
Ранее президент Украины заявлял, что во время встречи планирует обсудить с американским коллегой вопросы гарантий безопасности, восстановления Украины и экономического соглашения между двумя странами.
Зеленский также отмечал, что соответствующее соглашение между Украиной и США почти готово, а решение о его подписании будет зависеть от результатов переговоров с Дональдом Трампом.