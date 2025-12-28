Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, запланована на неділю, відбудеться раніше, ніж повідомлялося раніше.

Зустріч Зеленського з Трампом перенесли

Переговори перенесли на 20:00 за київським часом.

Про зміну графіка повідомив преспул Білого дому. Спочатку зустріч двох лідерів була запланована на 22:00 за київським часом, однак час початку було змінено.

Згідно з розкладом Білого дому, о 13:00 за місцевим часом президент США візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом України. Переговори пройдуть у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Володимир Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів.

Раніше президент України заявляв, що під час зустрічі планує обговорити з американським колегою питання гарантій безпеки, відбудови України та економічної угоди між двома країнами.

Зеленський також зазначав, що відповідна угода між Україною та США майже готова, а рішення щодо її підписання залежатиме від результатів переговорів із Дональдом Трампом.

