Білий дім змінив час переговорів Трампа та Зеленського
- Зустріч президентів України та США у Флориді відбудеться раніше, ніж планувалося.
- Білий дім повідомив про зміну часу початку переговорів.
- Володимир Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів.
Зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, запланована на неділю, відбудеться раніше, ніж повідомлялося раніше.
Зустріч Зеленського з Трампом перенесли
Переговори перенесли на 20:00 за київським часом.
Про зміну графіка повідомив преспул Білого дому. Спочатку зустріч двох лідерів була запланована на 22:00 за київським часом, однак час початку було змінено.
Згідно з розкладом Білого дому, о 13:00 за місцевим часом президент США візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом України. Переговори пройдуть у місті Палм-Біч, штат Флорида.
Володимир Зеленський уже прибув до Сполучених Штатів.
Раніше президент України заявляв, що під час зустрічі планує обговорити з американським колегою питання гарантій безпеки, відбудови України та економічної угоди між двома країнами.
Зеленський також зазначав, що відповідна угода між Україною та США майже готова, а рішення щодо її підписання залежатиме від результатів переговорів із Дональдом Трампом.