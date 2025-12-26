Президент США считает, что встреча с президентом Владимиром Зеленским в это воскресенье пройдет хорошо.

Дональд Трамп также добавил, что любое мирное соглашение между Украиной и Россией требует его одобрения.

Трамп о встрече с Зеленским

Накануне воскресной встречи с украинским лидером Трамп пообщался с изданием Politico.

По словам президента США, он является окончательным арбитром всех решений по мирному урегулированию конфликта.

— Он (Владимир Зеленский – Ред.) ничего не имеет, пока я этого не одобрю. Посмотрим, что у него есть, – заявил американский президент.

Встреча Зеленского и Трампа состоится во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

Президент Украины планирует представить 20-пунктовый рамочный план мира, который предусматривает, среди прочего, создание демилитаризованной зоны и обсуждение гарантий безопасности со стороны США.

Трамп выразил осторожную позицию по поводу новой инициативы Зеленского и не спешит её поддерживать, отметив при этом, что ожидает продуктивного разговора.

— Я думаю, что встреча пройдет хорошо. Хорошо пройдет и с Путиным, – добавил он и уточнил, что планирует вскоре поговорить с российским диктатором.

Это заявление Трампа прозвучало после того, как Зеленский пообщался со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и назвал этот разговор “позитивным”.

Президент США также сообщил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетит США в эти выходные.

— Ко мне приедут Зеленский и Нетаньяху. Они все приходят и снова демонстрируют уважение к нашей стране, — подчеркнул Трамп.

Что обсудят президенты Украины и США

Во время встречи Зеленский будет обсуждать гарантии безопасности, управление ЗАЭС и контроль над Донбассом, на который претендует РФ.

Предложение Украины о демилитаризованной зоне предусматривает вывод российских войск из соответствующего района Донецкой области, если Украина сделает аналогичный шаг.

Сейчас Россия не демонстрирует готовности идти на компромисс и требует полного контроля над регионом, что подчеркивает значительное расхождение позиций сторон.

Однако Трамп отметил, что экономика РФ находится под серьезным давлением.

— Их экономика в тяжелом состоянии, очень тяжелом, – подчеркнул президент США.

