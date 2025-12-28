В ночь на 28 декабря дроны ВСУ поразили военные объекты в Черноморске в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в Facebook.

Что известно о ночной атаке дронов по военным целям РФ в Крыму

По словам Роберта Бровди, в течение 2025 года это уже третий известный случай поражения РЛС Валдай Силами обороны Украины.

– Ночью Птицы 1 ОЦ СБС отработали ряд военных объектов в оккупированном Крыму: РЛС Валдай (Черноморское, ТОТ, АР Крым), пункт управления комплексом радиолокационной разведки (Черноморское, ТОТ, АР Крым), базу хранения и запуска МБЭК (морской беспилотный катер), Черноморское, ТОТ, АР Крым), – говорится в сообщении.

Отметим, что РЛС Валдай – это новейший российский мобильный радиолокационный комплекс, специально разработанный для обнаружения, сопровождения и нейтрализации малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Недавно этот комплекс начали массово передавать в войска после испытаний 2021 года.

До этого, в феврале 2025 года, два таких комплекса были уничтожены взрывом в воинской части города Долгопрудный (Подмосковье).

Там они обеспечивали безопасность неба над российской столицей.

Также специалисты ГУР МО Украины уничтожили замаскированный Валдай на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал об поражении пункта базирования катеров в Крыму ракетой производства Украины.

