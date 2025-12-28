У ніч проти 28 грудня дрони ЗСУ уразили військові об’єкти у Чорноморську в окупованому Криму.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) у Facebook.

Що відомо про нічну атаку дронів по військових цілях РФ у Криму

За словами Роберта Бровді, упродовж 2025 року це вже третій відомий випадок ураження РЛС Валдай Силами оборони України.

– Вночі Птахи 1 ОЦ СБС відпрацювали низку військових обʼєктів у окупованому Криму: РЛС Валдай (Чорноморське, ТОТ, АР Крим), пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, ТОТ, АР Крим), базу зберігання та запуску МБЕК (морський безекіпажний катер), Чорноморське, ТОТ, АР Крим), – сказано в повідомленні.

Зауважимо, що РЛС Валдай – це новітній російський мобільний радіолокаційний комплекс, спеціально розроблений для виявлення, супроводження та нейтралізації малорозмірних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нещодавно цей комплекс почали масово передавати до війська після випробувань 2021 року.

До цього, у лютому 2025 року, два таких комплекси були знищені вибухом у військовій частині міста Долгопрудний (Підмосков’я).

Там вони забезпечували безпеку неба над російською столицею.

Також фахівці ГУР МО України знищили замаскований Валдай на аеродромі Джанкой у окупованому Криму.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв щодо ураження пункту базування катерів у Криму ракетою виробництва України.

